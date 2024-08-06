В Совфеде прокомментировали попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Вооруженные силы России, не допустив прорыва границы в Курской области со стороны ВСУ, преподали урок украинским «деятелям», чтобы они думали, прежде чем устраивать подобные провокации. Его слова приводит «Лента.ру».

Он отметил, что это не первый и не последний случай, когда украинские военные пытаются прорваться через российскую границу, пытаясь доказать свою дееспособность. Парламентарий назвал «очень позитивным», что ВС РФ дали жесткий и конкретный отпор группе «террористов и авантюристов». Это послужит уроком другим «деятелям» с Украины, которые будут думать, прежде чем проводить подобные акции, считает Карасин.

«Это укрепляет веру в то, что Вооруженные силы Российской Федерации эффективно охраняют территорию нашей Родины от проникновения таких формирований. Будем надеяться, что это повлияет на умы и подходы руководства Украины. Других методов, к сожалению, уже не осталось», — сказал сенатор.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России и российские военные не допустили прорыва границы в Курской области утром 6 августа. По его словам, из Суджанского и Коревского района поступают данные о «попытках прорыва Вооруженных сил Украины на территорию региона». Telegram-канал Mash сообщил, что украинская ДРГ состояла из ста человек.

Ранее появилась хронология атаки украинских диверсантов на Курскую область.