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Шойгу обсудил в Баку безопасность на Южном Кавказе

Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в безопасность на Южном Кавказе

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Страны Запада предпринимали попытки вмешаться в процесс выстраивания безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Шойгу провел встречу в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также секретарем совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что в ходе встречи было проведено обсуждение широкого круга вопросов, среди которых была поднята тема безопасности на Южном Кавказе.

«Это мирное соглашение с Арменией, 10-я редакция которого передана Еревану. Это, конечно, очень активные попытки Запада вмешаться в этот процесс», — заявил Шойгу.

Алиев в свою очередь отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном стали примером для соседних государств, а развитие связей Москвы и Баку является крайне важным фактором обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

Ранее были названы три возможные причины визита Шойгу в Иран.

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