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В Грузии раскрыли требование Евросоюза к Тбилиси по Украине

Папуашвили: ЕС требовал от Грузии организованной отправки наемников на Украину

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parliament.ge

ЕС требовал от Грузии введения санкций против России, а также организованной отправки грузинских наемников на территорию Украины для их участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами, передает ТАСС.

«Вместе с «Национальным движением» (грузинская оппозиция. – Прим. ред.) нам и иностранцы (в ЕС. – Прим. ред.) говорили, что мы должны были ввести санкции, отправить наемников (на Украину. – Прим. ред.)», — отметил он.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перелом в грузино-американских отношениях наступит, если Вашингтон пойдет навстречу Тбилиси.

По словам Кобахидзе, Тбилиси готов к перезагрузке отношений с американскими партнерами, которые были испорчены в последние три-четыре года.

Ранее наемники из Грузии и Латвии получили сроки за участие в боях в Донбассе.

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