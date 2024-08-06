Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Украины

Окно возможностей для Киева сужается, каждый день его промедления с решением об урегулировании ситуации дорого обходится украинскому народу, который и должен сделать выбор, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Каждый день промедления с принятием такого решения оборачивается утратой контроля над очередной частью территории, которую украинцы считают своей», — заявил он.

Шойгу подчеркнул, что не утрата территорий является главной проблемой для Киева, а, прежде всего, потеря «тысяч человеческих жизней». Секретарь Совбеза напомнил, что 14 июня президент России Владимир Путин назвал ключевые условия начала переговоров.

По словам Шойгу, Киев «пребывает в иллюзиях», что все проблемы Украины будут решены на «очередном саммите мира», однако такое заблуждение «дорого обходится украинскому народу».

14 июня российский лидер представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине. Среди прочих положений в них вошли признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Кроме того, должна быть проведена демилитаризация страны и денацификация, сняты санкции против Москвы.

Ранее Шойгу встретился с Алиевым после поездки в Иран.