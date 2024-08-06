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В Совфеде раскритиковали предложение Зеленского по завершению конфликта на Украине

Цеков: Зеленскому не надо выдумывать велосипед, база для мира по Украине готова

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Александр Натрускин/РИА Новости

Основа для справедливого окончания конфликта на Украине уже готова, она состоит из пунктов, предложенных президентом России Владимиром Путиным, поэтому украинскому лидеру не стоит выдумывать велосипед. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости.

6 августа Зеленский написал на своей странице в соцсети X, что неизменная цель Украины — подготовить реальную основу для справедливого прекращения конфликта уже в 2024 году.

«Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться», — подчеркнул Цеков.

Парламентарий добавил, что реальных договоренностей можно достичь только путем прямых переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, потенциальной площадкой для встречи может стать одна из стран бывшего СССР, в частности Белоруссия или Казахстан, а также Китай, но не страны Европейского союза.

14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленского обвинили в создании «концлагеря» на Украине.

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