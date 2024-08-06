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Захарова обрушилась с критикой на «мирный план» Франции по Украине

Захарова: в посредничестве Парижа по Украине нет места интересам России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

«Посредническая» формула Франции относительно украинского кризиса не принимает во внимание интересы России, а также большей части украинского народа. Так в беседе с ТАСС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова соответствующее заявление для российских СМИ посла Франции Пьера Леви, который завершает свою миссию в столице РФ.

В интервью российским СМИ Леви заявлял, что Франция играла «передовую роль» в попытках урегулировать кризис с момента назначения его на пост посла в РФ с 2020 году.

«Он (посол. – Прим. ред.) ничего не говорит о разгуле неонацизма на Украине, репрессиях против оппозиции, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав этнических русских и русскоязычных граждан», — подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД РФ, интересам России и значительной части жителей Украины нет места в «посреднической формуле» Франции по Украине.

Как отметила Захарова, позицию Франции по украинскому конфликту можно считать «какой угодно, только не посреднической». Она напомнила, что Париж поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году и впоследствии «потакал» властям страны.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский вынужден идти на уступки из-за провалов на фронте и недовольства населения.

Ранее во Франции призвали Запад прекратить поддержку Украины.

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