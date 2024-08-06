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Секретная служба США избавилась от обнаруженного в 2023 году кокаина в Белом доме

NYP: в США избавились от кокаина в Белом доме, который нашли в 2023 году

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Ron Edmonds/AP

Секретная служба США избавилась от кокаина, который был найден в Белом доме в прошлом году. Об этом говорится в письме представителя ведомства Энтони Гульельми, сообщает газета The New York Post.

«Доказательства, полученные в ходе расследования, были уничтожены в соответствии с политикой хранения», — написал он.

Гульельми также отверг «ложные» обвинения, высказанные тремя источниками издания Real Clear Politics, которые сообщали, что тогдашний директор Секретной службы Кимберли Читл «хотела уничтожить кокаин, но столкнулась с внутренним противодействием».

Белый порошок, оказавшийся кокаином, нашли в Белом доме 2 июля 2023 года, после чего в здании объявили эвакуацию. Сообщалось, что в тот день в резиденции президента США Джо Байдена находился его сын Хантер, известный по скандалам, связанным с наркотиками. Газета New York Post писала, что кокаин мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена, а президент предположительно знает, кто это».

Ранее Daily Mail показала кокаин, который летом нашли в Белом доме.

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