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Daily Mail показала кокаин, который летом нашли в Белом доме

Daily Mail опубликовала фото кокаина, который летом нашли в Белом доме

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Manuel Balce Ceneta/AP

Появились фотографии кокаина, который в начале июля 2023 года нашли в Белом доме в США. Кадры опубликовала британская газета Daily Mail.

На фото — пакетик с белым порошком, который лежит в шкафчике для хранения вещей. Журналисты пишут, что такие шкафчики не закреплены за конкретными людьми, и ими может воспользоваться любой гость, если у него есть соответствующий ключ.

По информации газеты, пользуются камерами хранения посетители Западного крыла, а не Белого дома или администрации президента, следовательно — оставить наркотик мог человек, который пришел на экскурсию.

Белый порошок, оказавшийся кокаином, нашли в Белом доме 2 июля, после чего в здании объявили эвакуацию. Сообщалось, что в тот день в резиденции президента США Джо Байдена находился его сын Хантер, известный по скандалам, связанным с наркотиками. New York Post писало, что кокаин мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена, а президент предположительно знает, кто это».

Ранее СМИ сообщили, что Хантер Байден потратил отложенные на учебу дочери деньги на наркотики.

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