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В США рассказали о неудаче ВСУ под Торецком «из-за незнания местности»

NYT: военные 41-й бригады ВСУ сдали Торецк в ДНР из-за незнания местности

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военнослужащие 41-й бригады ВСУ, которых перебросили для обороны Торецка в ДНР из-под Часова Яра, не смогли надлежащим образом противостоять ВС РФ из-за «незнания местности». Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Ротация, как отмечает издание, проводилась в начале июня. Тогда 41-я бригада ВСУ выдвинулась из Часова Яра, чтобы взять под контроль район Торецка. Украинские военнослужащие сообщили, что через два дня после завершения ротации ВС РФ атаковали.

«Почти сразу стало ясно, что 41-я бригада не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности, заявили солдаты», — говорится в сообщении издания.

В материале также подчеркивается, что неназванный командир подразделения отдавал неясные приказы и «не реагировал быстро на меняющуюся обстановку угроз».

Солдаты из разных бригад, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ в этом районе, заявили, что предоставят другим возможность оценить, что пошло не так, а сами «сосредоточатся на сдерживании наступающих русских».

До этого Минобороны РФ сообщало, что группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике восьми бригад украинских войск. Места их дислокации заметили в районе населенных пунктов Орловка, Городовка, Николаевка и Торецк в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее ВС РФ взяли под свой контроль село Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР).

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