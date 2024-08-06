Эксперт рассказал о «крайних мерах» Израиля в противостоянии с Ираном

Израиль с целью предотвратить угрозу со стороны Ирана стремится «экстремальными методами» втянуть Соединенные Штаты в региональный конфликт, однако такое развитие событий не обеспечит безопасность Израиля. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо.

«Израиль рассматривает Иран в качестве главной угрозы и пытается экстремальными методами втянуть (в конфликт. – Прим. ред.) США, чтобы они помогли ему урегулировать проблему», — подчеркнул он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению Юнбяо, такие «крайние меры», которые подразумевают расширение зоны боевых действий в регионе, отражают «отчаянную стратегию» Израиля. «Это не позволит гарантировать безопасность Израиля и его ключевые интересы», — добавил китайский эксперт.

До этого министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, «опасной эскалацией».

Ранее в США предостерегли Вашингтон от вмешательства в ирано-израильский конфликт.