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Эксперт рассказал о «крайних мерах» Израиля в противостоянии с Ираном

Аналитик Юнбяо: крайние меры Израиля не способствуют его безопасности в регионе

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Shutterstock

Израиль с целью предотвратить угрозу со стороны Ирана стремится «экстремальными методами» втянуть Соединенные Штаты в региональный конфликт, однако такое развитие событий не обеспечит безопасность Израиля. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо.

«Израиль рассматривает Иран в качестве главной угрозы и пытается экстремальными методами втянуть (в конфликт. – Прим. ред.) США, чтобы они помогли ему урегулировать проблему», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению Юнбяо, такие «крайние меры», которые подразумевают расширение зоны боевых действий в регионе, отражают «отчаянную стратегию» Израиля. «Это не позволит гарантировать безопасность Израиля и его ключевые интересы», — добавил китайский эксперт.

До этого министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, «опасной эскалацией».

Ранее в США предостерегли Вашингтон от вмешательства в ирано-израильский конфликт.

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