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В США предостерегли Вашингтон от вмешательства в ирано-израильский конфликт

Эксперт Дэвис: США не должны вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном

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AP

Соединенные Штаты не должны принимать участия в военном конфликте между Израилем и Ираном. Об этом в статье для журнала National Interest написал отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

По словам военного, прежде Израиль самостоятельно справлялся с защитой своей территории и США не участвовали в боевых действиях на его стороне.

Дэвис выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон в автоматическом режиме движется к очередному военному конфликту в Ближневосточном регионе. Офицер призвал США избегать войны, так как она обойдется им слишком дорого.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атакует Израиль в ночь на 6 августа.

5 августа официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что власти Штатов полагают, что эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана.

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.

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