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В ВС РФ заявили, что Британия поставляет Украине устаревшую бронетехнику

Военнослужащий РФ: Британия отправляет ВСУ устаревшую бронетехнику

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Frank Augstein/AP

Великобритания отправляет в распоряжение ВСУ устаревшую боевую технику, к примеру, бронетранспортером FV-103 Spartan англичане пользовались еще с 1978 года. Об этом РИА Новости рассказал российский военнослужащий с позывным «Черемуха».

«Англичане уже и правда от них (от БТР FV-103 Spartan – прим. ред.) отказываются, либо передают в украинскую армию для выполнения задач», - подчеркнул военнослужащий.

По его словам, военная машина была принята на вооружение в 1978 году. Впоследствии конкретный экземпляр боевой техники, о котором рассказал российский боец, был отправлен в зону боевых действий на Украине через Германию.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона ВСУ в Южном Донбассе может полностью рухнуть.

По его словам, ВС РФ продвигаются ближе к следующей дороге снабжения на запад. В результате на этом направлении развивается крупный оперативный кризис для ВСУ, пояснил британец.

Ранее Британия не позволила Украине использовать свои ракеты для ударов по РФ.

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