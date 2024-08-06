В Европе выразили опасение союзом правых сил Австрии и Венгрии

Возможная победа в Австрии правых сил и их сотрудничество с Венгрией может вызвать в рядах Европейского союза раскол по вопросу Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам автора статьи, считающиеся фаворитами на предстоящих в сентябре парламентских выборах в Австрии ультраправые силы создали альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Этот альянс, который может поставить под угрозу и без того хрупкий консенсус в Евросоюзе по вопросу Украины.

Австрия, придерживающаяся нейтрального статуса, до сих пор не поставляет оружие Киеву и, несмотря на давление со стороны Брюсселя, сохраняет деловые связи с Москвой, в частности, по поставкам природного газа.

Возможный австро-венгерский альянс, отмечается в материале, будет создавать серьезные проблемы для Европейского союза.

До этого в Европейском парламенте заявили о критической ситуации из-за бойкота Венгрии рядом стран Евросоюза.

Ранее в Венгрии назвали страну, где придумали блокировать российскую нефть.