Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе выразили опасение союзом правых сил Австрии и Венгрии

Reuters: союз правых сил Австрии и Венгрии расколет Евросоюз по вопросу Украины

close
100%
Depositphotos

Возможная победа в Австрии правых сил и их сотрудничество с Венгрией может вызвать в рядах Европейского союза раскол по вопросу Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам автора статьи, считающиеся фаворитами на предстоящих в сентябре парламентских выборах в Австрии ультраправые силы создали альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Этот альянс, который может поставить под угрозу и без того хрупкий консенсус в Евросоюзе по вопросу Украины.

Австрия, придерживающаяся нейтрального статуса, до сих пор не поставляет оружие Киеву и, несмотря на давление со стороны Брюсселя, сохраняет деловые связи с Москвой, в частности, по поставкам природного газа.

Возможный австро-венгерский альянс, отмечается в материале, будет создавать серьезные проблемы для Европейского союза.

До этого в Европейском парламенте заявили о критической ситуации из-за бойкота Венгрии рядом стран Евросоюза.

Ранее в Венгрии назвали страну, где придумали блокировать российскую нефть.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами