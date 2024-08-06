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Президент Палестины заявил о цели убийства главы политбюро ХАМАС

Президент ПНА Аббас: убийство главы политбюро ХАМАС затруднит переговоры по Газе

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что резонансное убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении израильской военной кампании в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет сомнений в том, что целью убийства господина Хании является затягивание войны и расширение ее масштабов. Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы», — сказал Аббас.

До этого министерство иностранных дел Ирана заявило, что Израиль виновен в гибели Хании. Внешнеполитическое ведомство назвало инцидент терактом и нарушением Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Хания был убит утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

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