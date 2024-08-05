Трамп назвал Си Цзиньпина могущественным человеком

Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина человеком, который обладает определенным могуществом. Об этом сообщает ТАСС.

«Это могущественный человек», — сказал Трамп, уточнив, что очень хорошо знает главу Китая.

Республиканец обратил внимание, что не собирается стремиться к конфликту с Пекином в случае победы на выборах, но планирует исходить из интересов США, выстраивая американо-китайские отношения.

Трамп предрек, что с Си Цзиньпином у него сложатся «хорошие отношения». Кандидат в президенты США подчеркнул, что председатель КНР любит свою страну, он очень сильный и интересный политик.

До этого экс-президент США назвал глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Трамп отметил, что американским СМИ очень не нравится, когда он называет российского и китайского лидеров умными, но от этого они не становятся менее умными и коварными.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за восхищение главой российского государства Владимиром Путиным.