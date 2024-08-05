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Трамп пообещал сразу после победы организовать переговоры Путина и Зеленского

Трамп: в случае победы на выборах добьюсь переговоров Путина и Зеленского

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Reuters/РИА «Новости»

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью стримеру Эдину Россу на стриминговой площадке Kick заявил, что если победит на выборах в ноябре, то сразу же лично обратится к лидерам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому и призовет их к началу переговоров.

«Если я одержу победу на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским — я очень хорошо знаю их обоих — и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры о мире. — «Газета.Ru»)», — сказал политик.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом.

31 июля Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов.

Ранее в Госдуме раскрыли условие участия России в саммите по Украине.

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