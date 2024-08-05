МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш

В МИД России заявили, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой республики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что в России надеются на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в этой дружественной РФ стране в конституционное русло.

Там также сообщили, что граждане Российской Федерации не пострадали во время беспорядков в Бангладеш.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее россиянка рассказала об обстановке в Бангладеш во время протестов.