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США пригрозили Ирану разрывом дипотношений в случае атаки на Израиль

Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипотношений в случае атаки на Израиль

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Chalinee Thirasupa/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в разговоре с главами министерств иностранных дел стран G7, что если ожидаемая атака Ирана по Израилю будет такого же масштаба, как в апреле, то это, возможно, поставит точку на всех будущих взаимодействиях между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на дипломата, ознакомленного с телефонным разговором министров.

«Блинкен сказал, что если атака Ирана по Израилю будет примерно такого же масштаба, как в апреле, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и США», — отметило издание.

До этого Энтони Блинкен заявил о возможной атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль, которая может начаться уже 5 августа.

США и Израиль готовятся к возможному ответному удару со стороны Ирана и «Хезболлы», который может состояться 5 августа, писал ранее Axios. Sky News Arabia со ссылкой на данные западной разведки сообщал, что Иран планирует нападение на Израиль в день Тиша бе-Ав — еврейский день траура и скорби, который начинается 12 августа и заканчивается 13 августа. По информации канала, атака будет координироваться с ливанским шиитским движением «Хезболла». В этот день евреи оплакивают разрушение Первого и Второго храмов и традиционно соблюдают пост и траур.

Ранее в Израиле подготовили бункер для правительства.

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