Путин призвал Госдуму и Совет Федерации не расслабляться и работать напряженно

В целом власти России решают стоящие перед страной задачи достойно и с хорошим результатом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что власти страны не должны расслабляться, им надо будет работать напряженно.

Он также выразил надежду, что Федеральное Собрание вместе с правительством, вместе с регионами России, с региональными командами «продолжит совместную, в таком же темпе и с таким же качеством работу, как это было в весеннюю сессию».

15 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи членов нового состава правительства с Путиным заявил, что основной задачей кабмина является выполнение нового указа по национальным целям развития страны.

До этого президент РФ пошутил про «всемогущее правительство России».

Ранее Путин назвал главную силу России.