Посол РФ в США заявил о переговорах по поставкам оружия недружественным Вашингтону странам

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в совместных консультациях несколько раз поднимался вопрос о возможности поставок недружественным Вашингтону странам российского оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в средствах массовой информации крайне негативно были восприняты слова российского президента Владимира Путина о том, что «мы рассмотрим тоже возможность поставки недружественным американцам странам российского оружия».

«Этот вопрос поднимался российской стороной несколько раз в различного рода консультациях, в том числе мною лично, где, в частности что касается меня, я говорил о двойных стандартах американцев», — пояснил посол.

До этого Антонов говорил, что ФБР выпадами против России пытается оправдать свои провалы. Комментируя слова директора ФБР Кристофера Рэя об имеющихся у России намерениях повлиять на избирательные процессы в США, дипломат назвал их очередным желанием администрации США отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий американского общества.

Ранее Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями.