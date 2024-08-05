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Эксперт указал на тревогу в Киеве из-за возможного конфликта на Ближнем Востоке

Аналитик Меркурис: война на Ближнем Востоке принесет серьезные проблемы Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис предположил, что Украина опасается начала новой войны на Ближнем Востоке, поскольку это может привести к снижению помощи республике. Об этом он заявил на своем канале в YouTube.

Эксперт заявил, что если Израиль захочет применять ракеты для нанесения ответных ударов, то ему, вероятно, придется обратиться за помощью к США, что может привести к снижению числа боеприпасов, передаваемых Киеву. Он напомнил, что требования Израиля и Украины по поставкам не идентичны, но пересекаются.

По его словам, власти Украины смотрят на события на Ближнем Востоке «с большой тревогой».

Если в регионе разразится крупный конфликт, то он повлияет на и без того сложную для Вооруженных сил Украины ситуацию, поскольку они испытывают дефицит необходимой техники, указал Меркурис.

Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

Ранее в Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.

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