В Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что Израиль может применить ядерное оружие против Ирана и ливанской «Хезболлы» в случае, если Соединенные Штаты откажутся помогать еврейскому государству. Его слова приводит «Парламентская газета».

Сенатор подчеркнул, что у Израиля может не хватить ресурсов для ведения конфликта на Ближнем Востоке, если США откажутся ему помогать. Если премьер Биньямин Нетаньяху поймет, что проигрывает в конфликте с Ираном, то может пойти на крайние меры, предупредил парламентарий.

«Если на кон будет поставлена судьба еврейского государства, Израиль может применить ядерное оружие против Ирана и «Хезболлы». Но это опасная вещь, там настолько все рядом, близко и тесно, что применение такого оружия заденет многие близлежащие страны, и последствия будут непредсказуемы», — заявил Джабаров.

По его словам, подобное развитие событий может стать «триггером» для других государств, поэтому следует предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.

Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

До этого в Иране заявили, что не хотят эскалации, но намерены «наказать» Израиль.