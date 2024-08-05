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Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными

Посол Антонов: точка в обмене заключенными между Россией и США не поставлена

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Точку в обмене заключенными между Россией и США еще не поставили, но маловероятно, что новые обмены произойдут до конца президентского срока нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Мы не поставили точку. Работа по вызволению россиян из американских тюрем продолжается. С учетом указаний и стремлений, намерений нашего президента, говорить об обратном просто не получается», — сказал дипломат.

Антонов добавил, что российская сторона не будет ставить никаких точных сроков, подчеркнув, что до окончания администрации Байдена 20 января 2025 года не следует ждать конкретных итогов.

До этого американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что обмен заключенными между Россией и западными странами, в ходе которого были освобождены граждане США, сыграл на руку Владимиру Путину и противникам Вашингтона, поскольку такое развитие событий якобы мотивирует их арестовывать американцев за границей.

Ранее Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными.

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