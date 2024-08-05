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Посол Антонов назвал поставленные Украине истребители F-16 серьезной угрозой

Антонов: США ограничили зону применения ВСУ F-16, но это серьезная угроза РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

США ограничили зону применения истребителей F-16, поставленных Украине, несмотря на это, они несут серьезную угрозу национальной безопасности России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

Он рассказал, что Москва поставила вопрос перед Вашингтоном в отношении перспектив поставки этих истребителей Киеву и получила ответ, «что, если и когда такие самолеты будут поставлены Украине, то у них будут ограничения на удары по российской территории».

При этом Крым, Севастополь, новые регионы РФ, а также территория вокруг Харькова не подпадают под эти ограничения, отметил посол.

«И это (появление F-16 в воздушном пространстве юго-востока Европы. --«Газета.Ru») очень серьезно. Это серьезная угроза национальной безопасности Российской Федерации», — подчеркнул Антонов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что F-16 — уже на Украине, украинские летчики уже начали их использовать. Самолетов и пилотов мало, признал украинский лидер, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

Ранее стало известно одно из мест базирования украинских F-16.

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