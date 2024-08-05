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Путин провел встречу с Володиным и Матвиенко

Путин обсудил с Матвиенко и Володиным завершение весенней сессии в парламенте

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Верхняя и нижняя палаты российского парламента закрыли весеннюю сессию 2 августа и 31 июля соответственно. Из заявления следует, что всего в ходе работы сенаторы и депутаты приняли 331 закон.

«Хочу поблагодарить сенаторов и депутатов <...> за огромный объем проделанной работы, причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством», — сказал Путин в начале встречи.

Он добавил, что парламентарии занимаются очень ответственной работой. В том числе это касается решения социальных и экономических вопросов, уточнил президент.

2 августа Матвиенко заявила, что накануне провела телефонный разговор с Путиным. По ее словам, во время беседы российский лидер высоко оценил работу Совета Федерации в весеннюю сессию.

Кроме того, глава государства попросил председателя верхней палаты парламента передать слова благодарности всем сенаторам. Президент отметил профессионализм и инициативность законодателей.

Ранее Матвиенко высказалась о возможности своего переизбрания на пост председателя Совета Федерации.

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