Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины. Его слова приводит Newsweek.

«Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины», — сказал он.

По его словам, Запад все еще готов поддерживать Украину, при этом у него отсутствует стратегия по завершению вооруженного конфликта.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что соседствующие с Украиной государства боятся сбивать выпущенные РФ ракеты. Как он сказал, европейские страны не хотят этого делать из-за возможной реакции Москвы. Тем не менее Киев намерен продолжать усилия по привлечению зарубежных партнеров к ликвидации российских снарядов, отметил украинский лидер. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Зеленский пытается втянуть страны — члены Европейского союза в конфликт против Москвы.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассматривают сценарии, при которых возможна эскалация конфликта.