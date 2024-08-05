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Экс-представитель НАТО заявил, что Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины

Экс-представитель НАТО Лоу: Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины. Его слова приводит Newsweek.

«Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины», — сказал он.

По его словам, Запад все еще готов поддерживать Украину, при этом у него отсутствует стратегия по завершению вооруженного конфликта.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что соседствующие с Украиной государства боятся сбивать выпущенные РФ ракеты. Как он сказал, европейские страны не хотят этого делать из-за возможной реакции Москвы. Тем не менее Киев намерен продолжать усилия по привлечению зарубежных партнеров к ликвидации российских снарядов, отметил украинский лидер. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Зеленский пытается втянуть страны — члены Европейского союза в конфликт против Москвы.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассматривают сценарии, при которых возможна эскалация конфликта.

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