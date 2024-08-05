В Раду внесли законопроект о свободном выезде за границу для депутатов

В Верховную Раду Украины внесен законопроект, согласно которому избранные категории граждан, включая депутатов, получат право свободного выезда за границу. Этим предлагается повышать мотивацию военнослужащих, сообщает издание «Страна.ua».

Законопроект носит название «О дополнительных мерах по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения».

Согласно документу, право на свободный выезд за границу получат военнообязанные, имеющие легальное право на отсрочку, включая депутатов, судей, чиновников высокого ранга и других лиц подобных категорий.

К ним же предлагается отнести активистов — получателей иностранных грантов. «Страна.ua» сообщает, что в списке «критически важных» общественных персон значатся 133 человека, многие из которых занимаются исследованием выборов и общественного мнения на средства западных стран.

Режим военного положения действует на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Согласно указу президента Владимира Зеленского, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Арестович заявил, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.