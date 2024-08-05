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Депутат назвал «пощечиной» Западу слова Зеленского о российских ракетах

Депутат Белик счел просьбу Зеленского сбивать российские ракеты пощечиной Западу

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Нина Зотина/РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик счел пощечиной Западу заявление Владимира Зеленского о том, что соседствующие с Украиной страны НАТО боятся сбивать российские ракеты из-за потенциальной реакции Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

С его точки зрения, просьба Зеленского – это не «просто демарш, это настоящая пощечина западному истеблишменту».

«Зеленский так и не понял, что ему дают оружие, чтобы самим не воевать, поэтому его просьбы априори недопустимы. Воевать до последнего украинца — вот его великая, а для украинского народа горькая доля», — заявил Белик.

Для стран Запада президент Украины является «полезным туземцем», а не равноправным членом закрытого клуба, указал депутат. По его словам, Киеву дают оружие и помощь не для того, чтобы самим становиться стороной конфликта, подчеркнул парламентарий.

До этого Владимир Зеленский заявил, что соседствующие с Украиной государства боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции России.

По словам украинского лидера, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность. Киев будет обсуждать с соседними странами возможность по сбитию российских ракет в небе республики, уточнил Зеленский.

Ранее в Совфеде оценили призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты над Украиной.

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