Депутат назвал «пощечиной» Западу слова Зеленского о российских ракетах

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик счел пощечиной Западу заявление Владимира Зеленского о том, что соседствующие с Украиной страны НАТО боятся сбивать российские ракеты из-за потенциальной реакции Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

С его точки зрения, просьба Зеленского – это не «просто демарш, это настоящая пощечина западному истеблишменту».

«Зеленский так и не понял, что ему дают оружие, чтобы самим не воевать, поэтому его просьбы априори недопустимы. Воевать до последнего украинца — вот его великая, а для украинского народа горькая доля», — заявил Белик.

Для стран Запада президент Украины является «полезным туземцем», а не равноправным членом закрытого клуба, указал депутат. По его словам, Киеву дают оружие и помощь не для того, чтобы самим становиться стороной конфликта, подчеркнул парламентарий.

До этого Владимир Зеленский заявил, что соседствующие с Украиной государства боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции России.

По словам украинского лидера, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность. Киев будет обсуждать с соседними странами возможность по сбитию российских ракет в небе республики, уточнил Зеленский.

Ранее в Совфеде оценили призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты над Украиной.