В Совфеде оценили призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты над Украиной

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский своими высказываниями пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал призыв к НАТО сбивать российские ракеты на территории республики.

Сенатор считает, что слова Зеленского показывают, что он врал, заявляя о готовности к диалогу с Россией. Президент Украины призывает союзников Киева к прямому конфликту с РФ, указал политик.

По его словам, если самолеты или другие объекты ВС РФ будут сбиваться на Украине странами Североатлантического альянса, то начнется большая война. Зеленский, чтобы остаться у власти, готов втянуть военный блок в прямое столкновение с Россией, что абсолютно аморально, подчеркнул Джабаров.

До этого Владимир Зеленский заявил, что соседствующие с Украиной государства боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции России.

По словам украинского лидера, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность. Киев будет обсуждать с соседними странами возможность по сбитию российских ракет в небе республики, уточнил Зеленский.

Ранее Зеленского предупредили об отсутствии альтернативы переговорам.