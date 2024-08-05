На границе Индии объявили повышенный уровень тревоги на фоне протестов в Бангладеш

Пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш из-за беспорядков в этой стране. Об этом написало агентство Asian News International (ANI) со ссылкой на высокопоставленного представителя пограничников.

По данным источника, гендиректор пограничных сил прибыл в столицу индийского штата Западная Бенгалия Калькутту.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Перед этим, в ноябре 2023 года, в Бангладеш начались массовые протесты из-за низкого уровня оплаты труда в текстильной отрасли — работники текстильной промышленности потребовали поднять их заработную плату до уровня чуть ниже среднего по стране — свыше $200 в месяц. При этом власти заявили о готовности поднять их лишь на 50%, то есть до $116, что встречает недовольство протестующих. На фоне насильственных протестов в стране закрылись от 150 до 300 из 4,5 тыс. швейных фабрик, что повлияло на глобальный рынок текстильной продукции.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне протестов и беспорядков подала в отставку и уехала с сестрой из страны.