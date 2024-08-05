Зеленского обвинили в желании втянуть ЕС в вооруженный конфликт с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть страны — члены Европейского союза (ЕС) в конфликт против Москвы. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление Зеленского о планах обсудить с соседними государствами возможность их участия в ликвидации российских ракет. Речь идет об уничтожении снарядов, которые попадают в воздушное пространство Украины.

«Зеленский пытается втянуть приграничные с Украиной страны, входящие в ЕС и НАТО, в прямую войну с РФ. Это часть плана режима Зеленского, призванного распространить масштаб вооруженного конфликта на европейские страны», — подчеркнул Рогов.

Он не исключил, что украинские власти хотят скатывания всего региона в «разруху и хаос».

4 августа Зеленский пожаловался, что соседствующие с Украиной государства боятся сбивать выпущенные РФ ракеты. Как он сказал, европейские страны не хотят этого делать из-за возможной реакции Москвы. Тем не менее Киев намерен продолжать усилия по привлечению зарубежных партнеров к ликвидации российских снарядов, отметил украинский лидер.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассматривают сценарии, при которых возможна эскалация конфликта.