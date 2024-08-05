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В парламенте Ирана заявили о желании ликвидировать Нетаньяху

Иранский парламентарий Османи пригрозил ликвидировать Нетаньяху

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Yonatan Sindel/Reuters

Член иранского парламента Мохаммад Касим Османи пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху ликвидацией в ответ на атаку на резиденцию главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил телеканал IRIB.

Законодатель выразил надежду, что Тегеран проведет еще одну операцию «Правдивое обещание». Первую такую операцию провели 13 апреля 2024 года, и она включила в себя массированный удар иранскими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по территории еврейского государства.

Как сказал Османи, сейчас Иран не согласен на меньшее, чем ликвидация председателя израильского правительства. Он добавил, что еврейское государство «настолько обнаглело», что позволяет себе «проливать кровь гостя» в Тегеране.

Главы политического бюро ХАМАС не стало 31 июля. В тот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции одного из руководителей палестинского движения в иранской столице, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана. В результате Хания получил серьезные ранения, и спасти его не удалось. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран обвинил Израиль в пересечении «красной линии».

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