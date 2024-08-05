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В США раскритиковали обмен заключенными между Россией и Западом

Сенатор Грэм увидел признак слабости США в обмене заключенными с Россией

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Обмен заключенными между Россией и странами Запада, в ходе которого были освобождены граждане США, сыграл на руку Владимиру Путину и противникам Вашингтона, поскольку такое развитие событий якобы мотивирует их арестовывать американцев за границей. Об этом в эфире Fox News заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, сделка «безусловно» помогла Владимиру Путину. Он также подчеркнул, что в Иране могут воспринять обмен как признак слабости Соединенных Штатов.

«Поэтому я беспокоюсь, что иранцы и китайцы следят, и это делает всех наших врагов более провокационными, а не менее», — заявил Грэм.

1 августа Россия и страны Запада провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по обмену заключенными велись по линии спецслужб России и США.

Ранее Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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