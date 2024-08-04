Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время своего выступления в Атланте перед сторонниками поздравил президента России Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными с рядом западных стран. Фрагмент выступления опубликовал телеканал C-SPAN.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — сказал он.

При этом, подчеркнул Трамп, для Соединенных Штатов эта сделка была ужасной.

«Мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — добавил он.

1 августа Россия и страны Запада провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по обмену заключенными велись по линии спецслужб России и США.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.