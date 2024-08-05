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Зеленский посетовал на страх Запада сбивать российские ракеты над Украиной

Зеленский: страны Запада боятся сбивать российские ракеты из-за реакции Москвы

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что соседствующие с Украиной государства боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции России. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Он [Зеленский] говорит, что партнеры «боятся излишней эскалации», но Киев намерен продавливать эту тему», — говорится в тексте.

По словам украинского лидера, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность. Киев будет обсуждать с соседними странами возможность по сбитию российских ракет в небе республики, уточнил Зеленский.

В то же время «Страна.ua» напоминает, что лидеры ведущих стран НАТОСША, Германии и Великобритании ранее указывали, что государства Североатлантического альянса не будут сбивать российские ракеты, чтобы не становиться стороной конфликта.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Как отметил Сикорский, в соглашении Киева и Варшавы по безопасности говорится, что польская сторона изучит соответствующий шаг.

С призывом сбивать ракеты РФ над украинской территорией Зеленский обратился к США, Великобритании, Франции, Германии и Польше, выступая на саммите Европейского политического сообщества. По его мнению, такое вмешательство не было бы нападением на Россию со стороны упомянутых стран. Кроме того, украинский лидер призывал к дальнейшему смягчению правил применения западного оружия, чтобы иметь возможность атаковать военные аэродромы на российской территории.

Ранее журналист оценил слова Зеленского о завершении конфликта на условиях Украины.

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