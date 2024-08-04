Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист оценил слова Зеленского о завершении конфликта на условиях Украины

Журналист Боуз: условия Зеленского о завершении конфликта уничтожат Украину

close
100%
Jeff Overs/BBC/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что выдвигаемые Владимиром Зеленским условия по урегулированию конфликта на Украине приведут к уничтожению республики. Соответствующая публикация появилась на его странице в Х.

Таким образом он прокомментировал слова Зеленского о том, что конфликт Москвы и Киева должен завершиться «на украинских условиях».

По его словам, проблема заключается в том, что завершение конфликта на условиях Украины приведет к уничтожению этой страны.

До этого 57% украинцев заявили, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Этот показатель является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры. В опросе приняли участие 2608 респондентов.

1 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

Ранее в МИД РФ исключили «уступки и подачки» ради урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами