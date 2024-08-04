Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что выдвигаемые Владимиром Зеленским условия по урегулированию конфликта на Украине приведут к уничтожению республики. Соответствующая публикация появилась на его странице в Х.

Таким образом он прокомментировал слова Зеленского о том, что конфликт Москвы и Киева должен завершиться «на украинских условиях».

По его словам, проблема заключается в том, что завершение конфликта на условиях Украины приведет к уничтожению этой страны.

До этого 57% украинцев заявили, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Этот показатель является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры. В опросе приняли участие 2608 респондентов.

1 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

Ранее в МИД РФ исключили «уступки и подачки» ради урегулирования конфликта на Украине.