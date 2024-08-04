Иран планирует нанести удар по Израилю

Иран отказался смягчить реакцию на устранение главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и планирует нанести ответный удар по Израилю. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на устранение в Тегеране главного политического лидера ХАМАС (Исмаила Хании. — «Газета.Ru»), в то время как власти расследовали нарушения безопасности, которые привели к нападению», — говорится в публикации.

По данным источника, иранское правительство пообещало нанести ответный удар. Более того, арабским дипломатам было сообщено, что «Ирану все равно, спровоцирует ли их ответ эскалацию конфликта».

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в произошедшем Израиль. Представители еврейского государства в свою очередь официально не взяли на себя ответственность.

Ранее в Израиле сообщили, что готовятся к многодневной атаке Ирана.