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Кулеба направляется в Африку заручиться поддержкой для Украины

Глава МИД Кулеба направляется в африканское турне в поисках поддержки Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в поездку по Африке, где посетит Малави, Замбию и Маврикий, чтобы заручиться поддержкой позиции Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Все встречи будут посвящены развитию двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и интересах. Среди ключевых тем — участие африканских государств в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Кулеба проведет переговоры с лидерами государств, министрами иностранных дел, а также деловыми и культурными кругами этих стран.

Поездка продлится с 4 по 8 августа.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что африканские страны занимают ответственную позицию по конфликту на Украине. По его словам, Москва видит потенциал взаимодействия с государствами Африки.

Большинство африканских государств занимают нейтральную позицию по конфликту на Украине, выступая за мирное урегулирование ситуации путем диалога. Они отказываются как от военной помощи Киеву, так и поддержке санкционной кампании Запада против России. Кроме того, многие страны Африки против разрыва отношений с Москвой из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее Украину обвинили в попытке сорвать планы РФ в Африке.

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