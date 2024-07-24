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Во Франции обвинили Украину в попытке сорвать планы РФ в Африке

Le Point: Украина пытается сорвать планы РФ в Африке

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Александр Гальперин/РИА Новости

Украина пытается сорвать планы РФ в Африке. Об этом пишет французское издание Le Point.

Отмечается, что для этого Украина развивает дипломатические отношения со странами региона. В материале напомнили, что в марте 2022-го, во время голосования в ГА ООН по резолюции с осуждением российской специальной военной операции на Украине, 17 из 54 стран Африки воздержались. По словам посла Украины в Сенегале и бывшего главы африканского отдела МИД Украины Юрия Пивоварова, в Киеве «были разочарованы отсутствием мужества некоторых стран», которых считали союзниками.

По словам украинского дипломата, сейчас Украина наверстывает упущенное, активно работая на африканском направлении.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров уличил Запад в желании втянуть страны Африки в украинский кризис.

Ранее в МИД рассказали, что Россия выполнила все обещания перед Африкой.

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