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Маск сделал выбор между Трампом и Харрис

Маск счел Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем Харрис

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Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск счел Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его соперницу Камалу Харрис. Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск прокомментировал публикацию, где утверждалось, что Трамп является «меньшим из двух зол» на предстоящих в ноябре выборах.

«Абсолютно», — согласился предприниматель.

До этого Илон Маск заявил, что философия, которой придерживается вице-президент США Камала Харрис, предполагает уничтожение человечества.

Он также назвал нынешнего вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис «марионеткой» Александра Сороса — сына американского финансиста Джорджа Сороса. По мнению Маска, решение Байдена не избираться на второй срок объясняется тем, что демократы «попросту хотят куклу, которая будет лучше работать», при этом действующая политическая машина будет сохранена.

Ранее Маск заметил странности в запросах в Google о Трампе.

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