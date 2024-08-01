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Маск заметил странности в запросах в Google о Трампе

Маск: Google выдает по запросу о Трампе выступления Камалы Харрис

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Reuters

При запросе в поисковике Google о выступлении экс-президента США Дональда Трампа в качестве результатов выдаются мероприятия, связанные с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск.

«Только что написал в Google «выступление Трампа», и первым результатом была Камала (Харрис — прим. ред.)», — написал он.

До этого Маск заявлял, что компания Google может вмешиваться в президентские выборы в США, блокируя запросы, которые связаны с Трампом.

При этом экономист Джеффри Сакс подчеркивал, что итоги предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах значительно не повлияют на внешнеполитический курс Вашингтона.

По его словам, внешнеполитический курс основан на долгосрочной стратегии, которая была разработана аппаратом госбезопасности США, куда входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Пентагон, комитеты конгресса по обороне и ВПК. Сектор насчитывает триллионы долларов, в связи с чем президентские выборы вряд ли изменят внешнюю политику Вашингтона.

Ранее смартфону Илона Маска предрекли провал на российском рынке.

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