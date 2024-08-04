Страны Запада намерены использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, поскольку не хотят завершения военных действий. Об этом говорится в материале Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Всем известно, что США и Запад засматривались на зарубежные активы России для пополнения источника денежных средств, истраченных из-за затягивания ситуации на Украине», — говорится в тексте.

Авторы напомнили, что госдолг США составляет $35 трлн, в то время как Украина тратит на ведение военных действий не более 136 млн в сутки, то есть более $4 млрд в месяц.

В материале также отмечается, что союзники Киева лезут из кожи вон, чтобы обеспечить работу военной машины против России, а замороженные активы являются для Запада «большим куском мяса». В то же время Соединенные Штаты пытаются сфабриковать юридическую схему, чтобы смягчить разногласия вокруг дискуссии о легитимности изъятия средств РФ. Запад встал на путь грабительства, считают в ЦТАК.

Какие-либо оправдания не смогут скрыть «гнусное нутро США и их сателлитов, превращенных в мировую бандитскую шайку» и продемонстрируют «грабительский характер, наглость и циничность» Запада, следует из сообщения.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия.

Ранее в Кремле отреагировали на отправку денег Украине из замороженных активов РФ.