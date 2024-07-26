В Кремле отреагировали на отправку денег Украине из замороженных активов РФ

Перевод €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ на закупки оружия для Украины является поводом для подготовки ответных мер со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков.

По его словам, действия Еврокомиссии не должны подводить РФ к оперативной реакции, необходимо продумать равноценный ответ.

«Действия будут обязательно, но они будут продуманы, соответствовать нашим интересам. Подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа», — заявил он.

26 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что €1,5 млрд доходов от иммобилизованных активов России были переведены на нужды обороны и восстановления Украины.

22 июля верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Ранее в Брюсселе предложили варианты заморозки активов РФ.