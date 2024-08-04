Франция порекомендовала своим гражданам покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам как можно быстрее покинуть Ливан после ракетного удара «Хезболлы» по Израилю. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опубликованный ведомством документ.

МИД также призвал французов избегать поездок в Ливан из-за риска военной эскалации на Ближнем Востоке. Находящихся в стране граждан министерство призвало «быть предельно бдительными».

Столкновения между Ливаном и Израилем обострились в последние недели на фоне войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. 27 июля израильские войска нанесли удар по складу оружия «Хезболлы», в ответ «Хезболла» обстреляла север Израиля, одна из ракет попала на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. 30 июля Израиль ответил ударом по Бейруту. 1 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насралла объявил о переходе конфликта с Израилем в «новую фазу на всех фронтах».

В ночь на 4 августа Израиль перехватил большинство из 30 снарядов, выпущенных в его сторону с территории Ливана. Они были уничтожены системами противовоздушной обороны. Один снаряд упал в районе Бейт-Хиллеля, другие — на открытой местности.

Ранее Байден заявил, что надеется на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.