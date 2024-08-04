Байден заявил, что надеется на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден в беседе с журналистами выразил надежду, что деэскалация конфликта на Ближнем Востоке на фоне напряженности в регионе последует со стороны Ирана. Его цитирует РИА Новости.

«Я надеюсь на это», — ответил он на вопрос журналистки о том, «отступит» ли Иран.

До этого сообщалось, что бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» выпустили более 50 ракет по израильским поселениям в Верхней Галилее. Газета Times of Israel отмечает, что многие ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Столкновения между Ливаном и Израилем обострились в последние недели на фоне войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. 27 июля израильские войска нанесли удар по складу оружия «Хезболлы», в ответ «Хезболла» обстреляла север Израиля, одна из ракет попала на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. 30 июля Израиль ответил ударом по Бейруту. 1 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насралла объявил о переходе конфликта с Израилем в «новую фазу на всех фронтах».

Ранее в «Хезболле» заявили, что движение перешло на новый этап военных действий с Израилем.