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Стало известно, как Путин может выиграть от поставок F-16 на Украину

Independent: поставка F-16 ВСУ сыграет на руку Путину и скажется на имидже РФ

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16, поскольку их уничтожение положительно скажется на имидже страны. Такую оценку дает издание The Independent.

«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что ВС РФ располагают сотнями истребителей, в том числе Су-35, которые авторы материала оценивают как одну из главных угроз для F-16.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина уже получила от НАТО первую партию F-16. Но, как рассказали журналисты, пока речь идет о «небольшом» количестве истребителей. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные истребители F-16 не станут «панацеей» для Вооруженных сил Украины и не позволят им повлиять на динамику событий на фронте.

Ранее в Британии предположили, что «Путину понравится» картина уничтоженных F-16 на Украине.

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