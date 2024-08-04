Стало известно, как Путин может выиграть от поставок F-16 на Украину

Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16, поскольку их уничтожение положительно скажется на имидже страны. Такую оценку дает издание The Independent.

«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что ВС РФ располагают сотнями истребителей, в том числе Су-35, которые авторы материала оценивают как одну из главных угроз для F-16.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина уже получила от НАТО первую партию F-16. Но, как рассказали журналисты, пока речь идет о «небольшом» количестве истребителей. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные истребители F-16 не станут «панацеей» для Вооруженных сил Украины и не позволят им повлиять на динамику событий на фронте.

Ранее в Британии предположили, что «Путину понравится» картина уничтоженных F-16 на Украине.