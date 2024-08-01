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В Британии предположили, что «Путину понравится» картина уничтоженных F-16 на Украине

Sky News: F-16 на Украине столкнутся с грозными системами ПВО С-300 и С-400

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Vadim Ghirda/AP

Истребители F-16 на Украине столкнутся с серьезным противником в лице России, который обладает развитой противовоздушной обороной, включая комплексы С-300 и С-400. Такую оценку дает британский телеканал Sky News.

«Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. <…> Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе», — отмечается в материале.

По мнению телеканала, истребители окажутся уязвимыми при ракетных ударах по аэродромам их расположения, поскольку в таком случае F-16 будет возможно уничтожить дальнобойными системами.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, российский Су-35 станет главной угрозой для американского самолета. Су-35 оснащен радаром дальнего действия, с помощью которого можно отслеживать и уничтожать до восьми целей одновременно с большого расстояния, напоминает Sky News.

31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина уже получила от НАТО первую партию F-16. Но, как рассказали журналисты, пока речь идет о «небольшом» количестве истребителей.

Ранее в Кремле высказались о появлении истребителей F-16 на Украине.

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