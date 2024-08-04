СМИ узнали о секретном расследовании ФБР в отношении Трампа

Прокуратура и Федеральное бюро расследований (ФБР) США тайно вели расследование в отношении Дональда Трампа, подозревая его в получении $10 млн от Египта в 2016 году. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

По информации WP, поводом для этого стали данные разведки, указывавшие на то, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пытался выделить Трампу эту сумму для поддержки его президентской кампании 2016 года.

После получения разведданных министерство юстиции США начало расследование относительно того, переводились ли деньги из Каира Трампу (кандидатам в президенты США запрещено принимать средства из-за рубежа). Следователи также пытались выяснить, могли ли деньги от президента Египта повлиять на решение республиканца в последние дни его предвыборной гонки влить в свою кампанию $10 млн собственных денег.

«По данным The Post, на эти вопросы, по крайней мере, по мнению нескольких следователей, ведущих дело, никогда не будет получен ответ», — говорится в статье.

Как пишет издание, дело зашло в тупик к осени 2019 года, поскольку генеральный прокурор Уильям П. Барр выразил сомнения относительно наличия достаточных доказательств для продолжения расследования в отношении Трампа. В июне 2020 года прокурор закрыл расследование, сославшись на «отсутствие достаточных оснований».

До этого Трамп заявил, что президент США Джо Байден может попросить прекратить два дела против него.

Ранее в США заявили, что после покушения Трамп стал несокрушимым.