Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь»

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал его перестать врать по переговорам о заложниках. Об этом сообщает израильский Channel 12.

Во время их разговора, в котором Байден якобы был разозлен и призвал Нетаньяху перейти к соглашению сейчас же, президент потребовал от израильского премьера сдержать свое слово относительно сделки с ХАМАС и прекращения огня.

Нетаньяху заявил, что Израиль добивается прогресса в переговорах, но Байден, как пишет Channel 12, ответил очень недипломатично: «Прекратите нести чушь».

Белый дом сообщал, что во время телефонного разговор политики обсудили возможности «оборонительных военных развертываний» Вашингтона для поддержки Израиля.

Axios писал, что у Байдена с Нетаньяху состоялся «жесткий» частный разговор, в котором американский лидер призвал премьера Израиля прекратить эскалацию напряженности в регионе и перейти к обсуждению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Ранее СМИ раскрыли план Байдена по урегулированию конфликта в секторе Газа.