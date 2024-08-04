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В Германии назвали войну на Ближнем Востоке концом Израиля

Основатель Mega Ким Дотком: возможная война станет концом Израиля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Возможная война на Ближнем Востоке станет концом Израиля. Об этом в социальной сети X заявил немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Справедливый мир — единственная надежда Израиля. Война станет концом Израиля», — написал бизнесмен.

До этого неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными».

По информации портала Axios, официальные лица США и Израиля ожидают, что Иран ударит по Израилю в понедельник, 5 августа.

Хании не стало ранним утром 31 июля в результате израильского удара. В Тегеране он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.

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